Eintracht-Napoli, CorSport: un dettaglio può diventare decisivo! Nessuno in Champions ha raggiunto il livello tecnico di Spalletti

È un lunghissimo momento straordinario per il Napoli di Spalletti. Come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, a novembre molti si chiedevano se il Napoli sarebbe stato in grado di ripetersi allo stesso livello anche nel 2023. Risposta affermativa.

Champions League, si avvicina Eintracht-Napoli

"Il Napoli sta volando in Serie A dopo aver entusiasmato anche nel girone di Champions. Nella prima parte della Champions nessuna squadra ha raggiunto il livello tecnico del Napoli e l’effetto-sorpresa può diventare decisivo. L’Eintracht è entrato agli ottavi alle spalle del Tottenham segnando 7 gol, la differenza appare subito netta. Come in campionato, dove la squadra di Francoforte è al 6° posto e domenica scorsa ne ha presi 3 dal Colonia"

