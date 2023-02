Eintracht, Glasner: "Il Napoli fa un calcio non italiano ma anche loro hanno punti deboli. Troveranno uno stadio bollente: vogliamo andare avanti"

Calcio Napoli - Oliver Glasner, allenatore dell'Eintracht Francoforte, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Il tecnico ha parlato del Napoli che affronterà martedì nell'andata degli ottavi di finale della Champions League: "Penso che il Napoli vincerà il titolo italiano, il primo dopo Maradona. Diego è stato un idolo della mia gioventù, avevo 12 anni quando Maradona incantava al Mondiale ’86. Era il più grande. Mi fa piacere ora per la squadra, per la città e per i tifosi. Ma con tutto il rispetto che ho per Napoli, sul campo non regaleremo niente, cercheremo di andare avanti"

Intervista Glasner Gazzetta dello Sport Eintracht Napoli

Ecco i passaggi più importanti evidenziati da CalcioNapoli24 dell'intervista rilasciata da Oliver Glasner alla Gazzetta dello Sport. L'allenatore dell'Eintracht ha elogiato il gioco della squadra di Luciano Spalletti: "Mi impressiona il suo modo di giocare, un modo un po’ anti italiano, se posso dirlo. Penso che il Napoli giochi il calcio più propositivo in Italia".

Sui punti deboli del Napoli, Glasner risponde: "Non troppi. Ma ogni squadra ha le sue debolezze. Credo che il Napoli abbia un grande equilibrio, molti parlano dell’attacco ma prende pochissimi gol, concede pochi tiri, c’è sempre una grande protezione difensiva. Complimenti a Spalletti, ma ci sono anche spiragli".

Sull'ambiente che accoglierà il Napoli, Glasner ha dichiarato senza troppi giri di parole: "Chi viene da noi sa che la temperatura fuori potrà essere fredda ma dentro lo stadio sarà bollente. Grande atmosfera, arena piena, è più stretta sul campo rispetto a Napoli".