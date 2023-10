Edmundo: "Il Napoli può rivincere lo scudetto: non ha perso qualità. Natan? Sta dimostrando il suo valore"

L'ex azzurro Edmundo ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Che impressione le ha fatto il Napoli dopo il cambio di allenatore?

«Non mi sembra che in termini di qualità abbia perso qualcosa. Ha tenuto testa ad una formazione stellare e abituata a vincere la Champions come il Real, questo la dice lunga. È sicuramente più forte rispetto a quando c’ero io (ride, perché il Napoli retrocesse in quella stagione, ndr )».

Natan sta dimostrando di essere all’altezza del campionato italiano.

«Confermo, anche qui si ascoltano soltanto giudizi positivi su di lui. Al Bragantino aveva già fatto intravedere il talento, non a caso era seguito da diversi club europei».

Oggi Napoli e Fiorentina sono al terzo posto: a cosa possono puntare?

«Mi sento fiducioso, il Napoli può rivincere lo scudetto anche se l’Inter ha tutte le carte in regola per farcela, e la Fiorentina può rientrare tra le prime quattro dopo la finale di Conference League qualche mese fa. Faccio il tifo per loro».