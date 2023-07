Ecco quando arriverà al Napoli il sostituto di Kim Min-Jae

Calciomercato Napoli - Il Napoli è ancora alla ricerca del nuovo difensore da consegnare nelle mani di Rudi Garcia per la stagine 2023-2024. Secondo quanto riportato dall'edizione in edicola oggi di Repubblica, ci sarebbe una idea chiara da parte del club partenopeo.

L’intento è chiaro. Il sostituto di Kim Min-jae arriverà quasi in contemporanea alla partenza del difensore, ormai in procinto di unirsi al Bayern Monaco. Alla fine della settimana, il sudcoreano volerà in Baviera per le visite mediche e la firma del contratto. I campioni di Germania pagheranno la clausola rescissoria di 58 milioni di euro e il Napoli ne investirà una parte cospicua nel centrale da regalare a Rudi Garcia, possibilmente già per il ritiro di Dimaro-Folgarida