Ecco qual è l'obiettivo di Dendoncker per i prossimi mesi nel Napoli

Ultime notizie Napoli - Leander Dendoncker, il duttile centrocampista di 28 anni in arrivo al Napoli dall’Aston Villa, ieri è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche. Ne parla il Corriere dello Sport.

Dopo i test, Dendoncker è partito per Napoli con la famiglia:

“Preso in prestito oneroso con diritto di riscatto intorno ai 10 milioni, Dendoncker avrà a disposizione meno di sei mesi per convincere i partenopei a riscattarlo (contratto fino al 2028). L’obiettivo nel mirino è l’Europeo 2024, dopo un inizio di stagione complicato in Premier: Napoli è l’occasione giusta per riscattarsi”