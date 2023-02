Ecco perché Rrahmani, Lobotka e Zielinski si sono allenati a parte in settimana

Il Napoli prosegue la preparazione in vista della gara di domani contro lo Spezia alle ore 12:30. Nel lunch match dello stadio Picco gli azzurri affronteranno la squadra di Luca Gotti, consapevoli di avere tutti gli uomini a disposizione. Giovedì infatti tre azzurri non si erano allenati con il resto della squadra. Si tratta di Lobotka, Rrahmani e Zielinski.

Come riportato dall'edizione in edicola oggi di TuttoSport, per i tre non era stato ordinato un allenamento diverso per questioni fisiche, ma perchè Spalletti vuole che ci sia attenzione su ognuno in vista di un finale di stagione che si prospetta ricco di gare e di possibili sorprese, visto che De Laurentiis ha chiesto ai giocatori di cercare di vincere la Champions League. Impresa che sarebbe titanica, ma che in una stagione magica come questa potrebbe tramutarsi da impossibile a possibile.