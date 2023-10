Ecco perché Garcia ha deciso di parlare venerdì e fare la rifinitura al Maradona ieri pomeriggio

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito all'allenamento di rifinitura della SSC Napoli allo stadio Maradona svoltosi ieri pomeriggio:

"Il match è un vero e proprio sliding doors. Lo sa bene Rudi Garcia che ha parlato all’antivigilia della sfida e non ieri. Il motivo è dettato da una consuetudine che sta diventando pure scaramanzia: il Napoli ha svolto l’allenamento di rifinitura nel tardo pomeriggio al Maradona, poi tutto il gruppo si è trattenuto a cena nella sala ristrutturata per Italia-Inghilterra – della tribuna autorità. Un modo per stare insieme prima di rivedersi stamattina nel consueto ritiro di Pozzuoli a poche ore dal calcio d’inizio".