Osimhen resta al Napoli! Il bomber nigeriano rinnova il contratto a cifre monstre con gli azzurri (circa 12 milioni all'anno per lui). De Laurentiis ha rifiutato offerta da 130 milioni dall'Arabia, perché come riportato dall'edizione in edicola oggi de Il Mattino, vuole un Napoli che possa fare il bis-scudetto, possa volare in Champions e che possa conquistare qui punti nel ranking Uefa che gli diano il passo per il primo Mondiale per Club che debutta nel 2025.