L'edizione in edicola oggi di Repubblica svela i motivi dell'assenza del presidente De Laurentiis dal centro sportivo di Castel Volturno in questi giorni:

"Errare è umano, perseverare sarebbe diabolico. Ma il presidente è convinto di avere imboccato al secondo tentativo la strada giusta e per questo non si è fatto vedere negli ultimi giorni a Castel Volturno, dimostrando in maniera tangibile di avere totale fiducia nel nuovo allenatore".