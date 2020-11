Ecco il vaccino di Oxford "Efficace fino al 90% chi lo fa non è contagioso"

Coronavirus Campania - Approfondimento in meriot ai vaccini anti Covid su Il Mattino oggi in edicola:

"Anche il terzo vaccino di prossima produzione si mette al passo con gli altri. A pochi giorni dal primo annuncio, la multinazionale britannica farmaceutica AstraZeneca chiarisce che «in condizioni ottimali», vale a dire una prima mezza dose con un successivo richiamo di una dose intera dopo un mese, il suo vaccino, prodotto con la società italiana Irbm di Pomezia, riesce a raggiungere un'efficacia del 90 per cento. E così i tre tipi di vaccino presto in commercio, almeno negli annunci, sembrano avere efficacia quasi alla pari".



"Il prodotto della AstraZeneca è stato sperimentato a Oxford e avrebbe una massima tolleranza tra gli anziani. A favore di questo vaccino, c'è il basso costo a dose completa, che è di 2,80 euro, e la facilità nella somministrazione e conservazione che può avvenire anche in frigorifero.Secondo l'annuncio della AstraZeneca, il vaccino può essere conservato, trasportato e manipolato in normali condizioni di refrigerazione (2-8 gradi Celsius/3646 gradi Fahrenheit) per almeno sei mesi e somministrato nelle strutture sanitarie.

Ma come viene calcolata l'efficacia del 90 per cento? Nella media tra il 62 e il 90 per cento, che diventa massima con la somministrazione della doppia dose a distanza di un mese. La protezione dal virus scatterebbe dopo 14 giorni dalla somministrazione della seconda dose, con buona tolleranza"".