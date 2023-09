Ecco come Natan si sta preparando per il debutto col Napoli: c'è un dettaglio che sta imparando a Castel Volturno con Garcia

Ultime notizie Napoli - I tifosi se lo chiedono da tempo: il Napoli ha bisogno di un centrale veloce per evitare le ripartenze avversarie e Natan è stato acquistato proprio per questo motivo. Ne parla Repubblica.

La risposta merita un approfondimento e la scheda di allenamento di Natan è importante per comprendere la decisione del Napoli di attendere:

“Il 22enne ha velocità e buona tecnica. È abituato a giocare sempre il pallone, ma deve completare l’apprendimento dei movimenti della linea. Ne basta uno sbagliato per spianare la strada all’avversario in partita. Questi giorni sono stati importanti e il menù non cambierà la prossima settimana. Natan continuerà a studiare sotto lo sguardo attento di Garcia per migliorare il suo feeling con il calcio europeo”