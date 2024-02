“E’ tornata la zona Mazzarri”, titola così l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno in riferimento ai minuti finali ancora determinanti col tecnico toscano proprio come accadeva anni fa alla sua prima gestione partenopea.

Zona Mazzarri, quanti punti ha recuperato il Napoli

Il successo in extremis col Verona all’87esimo, infatti, segue quello con la Salernitana giunto al 95esimo e sono solo gli esempi più recenti. In verità - si legge sul giornale - sono già 11 i punti ottenuti in rimonta nel finale.