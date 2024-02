"E’ il calcio nel deserto". Kvaratkshelia decisivo con il Verona: le pagelle dei quotidiani

Napoli Calcio - Le pagelle dei quotidiani per Khvicha Kvaratskhelia che ieri ha deciso il match tra Napoli e Verona:

Il Mattino 7,5. Una meraviglia il suo gol. Potenza più precisione, traiettoria incrociata. Imprendibile. Da vedere e rivedere. L'unica luce nel buio. Ha forza e tecnica a corrente alternata. Prova a dirigere l'orchestra, ma sembra che ai musicanti siano spariti gli spartiti. Ma ogni cosa nasce dalla sua inventiva. Anche gli errori.

Corriere della Sera 7.

Gazzetta dello Sport 7,5. Libera la sua tecnica, la unisce con la concretezza: nel primo tempo sembra giochi da solo, i pericoli per Montipò sono tutti suoi. La rete della vittoria è meritata, per quanto ci ha provato. Sale a 6 in campionato.

Corriere dello Sport 7,5. E’ il calcio nel deserto. Di una Bellezza che stordisce nel gol (tiraggiro, ancora, di nuovo, all’incrocio dei pali) e un angelo che abbraccia il Napoli.