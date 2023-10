"E' convinto che il Napoli sia come una Ferrari", Il Mattino svela cosa pensa ADL della sua squadra

Calcio Napoli - "De Laurentiis è convinto che il Napoli sia una specie di Ferrari" si legge sulle pagine del quotidiano Il Mattino che in qualche modo svela un po' quale sarebbe il pensiero sulla squadra da parte del presidente.

De Laurentiis Napoli come una Ferrari

Stando a quanto si legge su Il Mattino, il presidente Aurelio De Laurentiis è convinto che il Napoli sia una specie di Ferrari e che ogni Gp debba essere dominato fin dal primo giro. Questa sera al Maradona giocherà un avversario speciale per ADL: la Fiorentina infatti è uno dei pochi club alleati in Lega proprio con il Napoli. Il rapporto tra Commisso e De Laurentiis è eccellente tanto che quest'ultimo in estate non ha voluto forzare la mano per l'allenatore Italiano.