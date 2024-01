"E chissà se sulla panchina del Napoli siede già Mourinho", l'ipotesi del CdM sulla scelta di ADL

Calciomercato Napoli - Il Napoli dovrà trovare un nuovo allenatore in vista dell'estate per le prossime stagioni e in questo momento si è venuta a creare l'occasione José Mourinho dopo l'esonero dalla Roma. Intanto, il Corriere del Mezzoggiorno ipotizza 'E chissà se sulla panchina del Napoli siede già Mourinho'. Già nelle ultime ore si è parlato di un contatto telefonico tra l'agente di Mourinho (Mendes) e Aurelio De Laurentiis.