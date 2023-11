Dzemaili: "Verrò a trovare Mazzarri a Napoli! Kvaratskhelia adatto a lui, ho solo un dubbio su Olivera e Mario Rui"

Ultime notizie Napoli - L’ex centrocampista del Napoli Blerim Dzemaili racconta a cuore aperto il rapporto con Walter Mazzarri sulle colonne de Il Mattino.

Che effetto le fa rivederlo sulla panchina del Napoli?

E ora cosa può dare a questo Napoli?

«Ancora tanto perché in questo momento il Napoli ha bisogno di ritrovare la fiducia che ha perso. Con Spalletti è andato via un allenatore perfetto per una piazza come è questa. Ma Mazzarri conosce molto bene la realtà ed è certamente l'uomo giusto».

Quelli del Napoli di oggi le sembrano adatti alle idee di Mazzarri?

«Il centrocampo e l'attacco sono al top. Politano e Kvara che sono adattissimi al gioco di Mazzarri, così come Raspadori e Osimhen quando starà bene. Ho solo un dubbio. Per il gioco di Mazzarri erano importanti gli esterni con Maggio e Zuniga che erano fondamentali nel nostro Napoli, ora non so se in rosa oggi ci siano giocatori con quelle caratteristiche. Su Di Lorenzo non ho alcun dubbio, mentre a sinistra non sono sicuro che Olivera e Mario Rui siano adatti».