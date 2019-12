Dzemaili: "A Napoli ricordi meravigliosi, Cannavaro vero amico! Sorrido quando i calciatori rifiutano l'azzurro"

Ultimissime calcio Napoli. La gara contro il Bologna sarà l'occasione per rivedere al San Paolo un vecchio volto: quello di Blerim Dzemaili. L'ex centrocampista del Napoli, adesso con i felsinei, tornerà all'ombra del Vesuvio da avversario ma ritroverà molti amici. E' lo stesso giocatore a raccontarlo ai microfoni de Il Mattino:

"Di Napoli ho ricordi meravigliosi, lì e a Bologna mi sono trovato meglio che in qualsiasi altro posto. Avevo legato con Paolo Cannavaro, uno dei pochi, grandi amici che mi sono rimasti nel calcio. Sorrido quando leggo di colleghi che hanno qualche remore nell’accettare Napoli: si vive alla grande e si mangia divinamente, io andavo pazzo per la pizza e la mozzarella".

Sul Bologna e il rapporto con Mihajlovic

"L’allenatore torna al momento giusto, ci è mancato molto: lavorare sia pure da una stanza d’ospedale gli ha fatto bene, è servito a farlo sentire vivo. È stato uno choc non avere contatti con lui per tre settimane, sono convinto che in certe partite la sua voce avrebbe aiutato noi calciatori a cambiare il risultato. Abbiamo bisogno di lui ed è arrivato il momento di dimostrarlo".