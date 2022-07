Dybala-Napoli, CorSera: ADL formalizzerà a Dimaro l'offerta preannunciata telefonicamente a Paulo

Calciomercato Napoli - Il Napoli potrebbe muovere dei passi concreti verso Dybala con l'arrivo di De Laurentiis in quel di Dimaro. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere della sera che non esclude un'offerta del presidente del Napoli a la Joya.

Ecco cosa si legge sul Corriere della Sera:

"Dopo la partenza di Koulibaly, ieri a Londra per le visite mediche, il Napoli è a caccia al sostituto. A Dimaro Luciano Spalletti ha dato la benedizione all’affare Kim, seguito anche dal Rennes. «Ha giocato in campionati diversi dal nostro ma Kim è un calciatore da Napoli e da Champions League». Chissà se con l’arrivo del presidente De Laurentiis nel ritiro della squadra verrà formalizzata a Dybala l’offerta per ora preannunciata solo telefonicamente".