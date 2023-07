Due nomi per l'attacco del Napoli: uno gioca in Serie A

Napoli - Il Napoli pensa di acquistare un esterno d'attacco per la prossima stagione, anche in caso di partenze dei calciatori che sono attualmente in rosa. Sono due i nomi che piacciono tanto alla società azzurra, uno è Lindstrom e l'altro Orsolini. Il primo, il giovane danese di 23 anni, è l'alternativa più costosa. C'è poi l'esterno italiano del Bologna che ha una valutazione di 15 milioni.