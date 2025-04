Ultime notizie SSC Napoli - Un’invenzione da lustrarsi le scarpe di Raspadori e la solita capacità di decidere di McTominay, scrive l’edizione odierna di Tuttosport, “salvano Conte e alimentano le malcelate ambizioni scudetto del Napoli, che si sblocca fuori casa dopo tre mesi. Non è una prestazione del tutto convincente, ma basta per toccare la vetta per 24 ore, in attesa di Bologna-Inter”.