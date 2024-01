Due azzurri si sono rifiutati di trasferirsi alla Salernitana nell'affare Mazzocchi: il retroscena

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela un retroscena sull'affare Mazzocchi che oggi dovrebbe diventare un nuovo calciatore del Napoli. Gli azzurri avevano pensato di inserire nella trattativa con la Salernitana due calciatori i quali però si sono rifiutati di trasferirsi in maglia granata.

Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Il primo acquisto di gennaio percorrerà 56 chilometri e tornerà a casa: Pasquale Mazzocchi, un napoletano per il Napoli. Dalla Salernitana: 3 milioni di euro o giù di lì per avere il suo cartellino dopo i rifiuti di Zanoli e Demme di cambiare maglia in versione contropartita tecnica, e un contratto fino al 2027 per il giocatore".