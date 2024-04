Dubbio Calzona ma ADL ha già preso una decisione sul futuro: spunta la cifra dell'accordo con la Slovacchia fino al 20 maggio

L'idea di fare il secondo non fa fare salti di gioia a Francesco Calzona e le sue parole, nel post partita di Monza, ne sono da esempio. Ma anche l’idea di fare uno sgarbo alla Slovacchia che gli ha dato il permesso di venire qui non gli va giù. È ormai convinto di meritarsi ben altra chiamata, il tecnico di Vibo Valentia, ma alla fine rifletterà davanti all’ipotesi che sta facendo De Laurentiis di voler confermare lo staff tecnico attuale ma affiancandolo al nuovo allenatore.

Calzona riflette sul futuro

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, intanto, il club azzurro si terrà stretto Francesco Sinatti, il suo preparatore atletico. Facendo carte false. Calzona crede adesso di meritare ben altro ruolo: anche nel Napoli, certo. Ma ovvio le sue carte non può e non deve scoprirle: lui ha un accordo con la Slovacchia che prevede che, terminati i tre mesi col doppio incarico, torni a tempo pieno con la federazione di Bratislava. E che dopo l’Europeo si metta al lavoro per la qualificazione al Mondiale. Ovvio, che Calzona non possa che dire che non ci sono altre proposte sul tavolo, perché l’intesa tra il Napoli e la Slovacchia prevede il via libera (non a titolo gratuito, è stata anche pagata una piccola liberatoria di quasi 100mila euro) fino al 20 maggio.