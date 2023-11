Notizie Calcio Napoli - Potrebbe giocare Cajuste dal primo minuto questa sera a Bergamo, tuttavia sembrerebbe non così scontato. Come infatti riporta La Repubblica oggi in edicola, in realtà Mazzarri deciderà solo a poche ore dal fischio d’inizio. Parlerà direttamente col giocatore rientrato soltanto giovedì a Castel Volturno, valuteranno insieme, e da lì sarà presa una decisione. Molto però dipenderà dal centrocampista camerunese, nonché uno dei totem assoluti di questa squadra.