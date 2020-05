Dualismo Meret-Ospina, Gazzetta: Gattuso sa che Alex è un investimento importante, ma ha mostrato di non farsi condizionare nelle scelte

Primo giorno di allenamento individuale facoltativo, nel rispetto delle norme previste, per il Napoli al Training Center. Per primi hanno lavorato i tre portieri: Meret, Ospina e Karnezis. Meret e Ospina si giocheranno presente e futuro tra i pali del Napoli, come racconta la Gazzetta dello Sport:

“Il titolare finirà per “spingere” l’altro ad andare altrove. Nei primi tre mesi di Gattuso la scelta ha premiato David più forte con i piedi. Gattuso sa che Meret è un investimento importante del club, anche se ha mostrato di non farsi condizionare in alcun modo per le sue scelte. La concorrenza sarà uno stimolo per tutti: Alex e David si stimano e rispettano, ma sono concentrati per convincere l’allenatore”