Drive-in all'Ippodromo di Agnano, chiuso l'accordo! Mille posti per cinema e teatro, in due nella propria auto

Napoli prova a rialzarsi. Gli imprenditori locali mettono in campo tutte le proprie competenze per far ripartire l'economica dopo l'emergenza Covid-19. Ecco la prima novità in città: Drive- in all’Ippodromo di Agnano. L'anticipazione è di Repubblica.

