Dragusin tra Napoli e Tottenham: oggi incontro decisivo col Genoa, la volontà del giocatore farà la differenza

Calciomercato Napoli - Il Napoli è pronto ad accelerare su diverse trattative tra cui anche quella di Radu Dragusin che può essere il colpo del mercato di gennaio. Incontro decisivo oggi per chiudere l'affare.

Dragusin tra Napoli e Tottenham e ora sono ore calde per capire come andrà a finire questa trattativa. Le ultime da Il Mattino:

Il Napoli ha messo nel mirino Dragusin, ma il centralone del Genoa piace a mezza Europa. Su tutti al Tottenham che sta corteggiando in maniera molto insistente il giocatore e potrebbe trovare l'accordo con il club ligure.

L'agente di Dragusin sarà oggi in Italia e si vedrà con la dirigenza del Genoa per capire i margini della trattativa. Il Napoli mette sul tavolo una cifra fissa cash, alla quale aggiungere i cartellini di Ostigard e Zanoli. La spinta decisiva potrebbe darla il giocatore mentre il club ha chiede circa 35 milioni. «Se mi dovessero chiamare, non si può dire di no», ha detto Florin Manea, agente del difensore del Genoa ai nostri microfoni.