Dragusin stregato dall'offerta di De Laurentiis: ora l'ostacolo è la richiesta del Genoa

Calciomercato Napoli - Il Napoli punta Radu Dragusin da voler acquistare per questo mercato di gennaio e De Laurentiis è pronto a fare follie per il difensore rumeno del Genoa. Bisognerà trattare col club ligure e stare attenti alla concorrenza con Tottenham e Milan che stanno lavorando.

Napoli - Aggiornamenti da Il Mattino per quanto riguarda la situazione di Dragusin pronto a scegliere tra Napoli, Tottenham e Milan:

L'asta con il Tottenham non piace a De Laurentiis ma Dragusin è davvero un pallino del nuovo Napoli. Il prezzo non è quello giusto: De Laurentiis prova a inserire nell'operazione qualche pedina di scambio (Zanoli e Zerbin), ma i liguri vorrebbero tenere separati gli affari in corso. Il manager spinge per la Premier e quindi c'è da aspettare: ma l'offerta di De Laurentiis ha stregato Dragusin, un quinquennale da 2 milioni di euro a salire. Il Genoa vuole 30 milioni.