Dragusin-Napoli, Tuttosport: ostacolo diritti d'immagine per una scelta dell'ex agente, il retroscena

Calciomercato Napoli - La trattativa per portare Radu Dragusin al Napoli procede senza non poche difficoltà. Stando a quanto si apprende dall'edizione odierna di Tuttosport ci sarebbe un vero e proprio pasticcio, se vogliamo chiamarlo così, sui diritti d'immagine del difensore del Genoa compiuto dal suo ex agente il quale li avrebbe ceduti ad una società.

Dragusin Napoli diritti d'immagine

Ecco cosa si legge su Tuttosport: