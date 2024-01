Dragusin-Napoli, Gazzetta: è destinato al Tottenham. Nell'affare anche una percentuale da versare alla Juve

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea le difficoltà del Napoli nel chiudere l'affare Dragusin:

"Radu Dragusin, infatti, sembra destinato al Tottenham dopo il rilancio da oltre 25 milioni di euro degli Spurs. Cifra che il Napoli non può permettersi per un difensore e che aveva spinto il club a provare a inserire i cartellini di Ostigard e Zanoli. Ma al Genoa preferiscono il cash, da reinvestire e da girare (il 20%) alla Juve, come da vecchi accordi. Dragusin aveva le caratteristiche perfette sia per giocare a 4 sia a tre, come fa ora al Genoa. Ma salvo clamorosi colpi di scena, sarà Londra la sua prossima città".