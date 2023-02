Dove vive Spalletti a Napoli? Nuova location rispetto lo scorso anno: la scelta ha spiazzato tutti

Calcio Napoli - "L’eremita dello scudetto". Così l'edizione odierna del Corriere dello Sport definisce Luciano Spalletti il quale ha deciso di cambiare la location dove vivere. Una scelta probabilmente per restare ancora di più sul pezzo ma anche probabilmente per comodità visto che lo scorso anno viveva in albergo a Napoli.

Dove vive Spalletti a Napoli

Come si legge sul Corriere dello Sport oggi Luciano Spalletti ha deciso di vivere in un monolocale piuttosto spartano al Konami Training Center. Una scelta ben precisa per non distrarsi ma anche di comodità visto che lo scorso anno doveva farsi, tra andata e ritorno quasi 80 chilometri. Non proprio il massimo sotto l'aspetto logistico: