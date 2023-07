Dove vedere la Serie A in tv, due novità in vista? C'è anche l'ipotesi che Sky non trasmetta nulla

Ultime notizie Serie A - I diritti televisivi di Coppa Italia e Supercoppa Italiana non sono stati assegnati: come per il campionato, dopo l’apertura delle buste con le proposte, si procederà con le trattative private. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Dove vedere la Serie A in tv, due novità in vista?

I broadcaster interessati alla trasmissione delle partite del ciclo 2024-2027 sono due: