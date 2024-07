Dovbyk più di un'alternativa per il Napoli: può arrivare in due casi

Calciomercato Napoli - Ci sono nuove notizie di calciomercato che riguardano le mosse del Napoli che è pronto a far partire l'assalto al nuovo bomber se dovesse andar via Victor Osimhen che al momento non ha offerte concrete.

Calciomercato Napoli: Dovbyk nel mirino

Dopo una grande stagione a suon di gol nel Girona ha attirato l'interesse di tantissimi club Artem Dovbyk, che nel contratto con il club spagnolo ha una clausola rescissoria a 40 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il gigante ucraino è più di un'alternativa per il Napoli che lo segue con attenzione e non ha voglia di farsi trovare impreparato sul mercato. Al momento però tutto dipende dalla partenza di Osimhen e in pole ci sarebbe Lukaku.