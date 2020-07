"D’ora in poi guai a chi dovesse pensare che andremo a fare delle scampagnate": Gattuso fa tremare Castel Volturno, c'è un rischio da evitare

Ultime notizie Napoli - Come raccontato dall'edizione odierna di Tuttosport, l'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso se l’è presa parecchio con la sua squadra dopo Atalanta-Napoli:

"«D’ora in poi, guai a chi dovesse pensare che andremo a fare delle scampagnate», il tono perentorio di Gattuso ieri ha fatto tremare Castel Volturno e domenica pretenderà che in campo ci sia un Napoli più aggressivo. Con la Coppa Italia vinta e la qualificazione per l'Europa League in tasca, è forte il rischio che alcuni azzurri possano sentirsi inconsciamente appagati e non è escluso che possano riposare diversi elementi che finora hanno tirato la carretta"