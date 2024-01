Calciomercato Napoli - Napoli che accoglie altri due volti nuovi come Traore e Ngonge. Ora, come spiega Il Mattino, c'è attesa che si sblocchi l'operazione Barak e sopratutto che si arrivi a chiudere un difensore centrale. Per Barak si parlerà con la Fiorentina in Arabia Saudita in attesa della Supercoppa.