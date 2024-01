Calciomercato Napoli - Novità per il Napoli con Zerbin è stato ufficializzato ieri dal Monza di Galliani. L'eroe della semifinale di Supercoppa contro la Viola in Arabia Saudita ha svuotato il suo armadietto a Castel Volturno ed è passato in prestito al club brianzolo. Stesso destino anche per il giovane talento serbo Popovic, destinato alla corte di Palladino. Lo riporta Il Mattino.