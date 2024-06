Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito ad alcuni obiettivi di mercato del Napoli e al reparto offensivo. Non solo Victor Osimhen è destinato ad andare via, ma anche Giovanni Simeone è in bilico:



"Il Napoli potrebbe prendere due centravanti perché pure Simeone è in bilico: a Conte piace molto Lorenzo Lucca dell’Udinese".