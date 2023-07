Napoli - Il Napoli è pronto ad accontentare il proprio nuovo allenatore in vista del futuro. Ci sono novità importanti che riguardano gli acquisti a centrocampo che saranno due viste le partenze di Ndombele (fine prestito) e Demme (sarà ceduto). Secondo Il Mattino, nel mirino ci sono i due francesi Tousart dell'Hertha Berlino e il francese Maxime Lopez del Sassuolo, entrambi allenati in passato da Garcia, con il Lione nella stagione 2019-2020 e il Marsiglia per tre stagioni dal 2016 al 2019.