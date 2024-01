Dopo Ngonge, pronti altri due colpi belgi ma serve abbassare le pretese dei rispettivi club: le ultime

Il Napoli lavora per rinforzare nell’immediato la difesa e il centrocampo. Theate è il primo obiettivo, si lavora per abbassare le pretese del Rennes, che chiede 30 milioni di euro per l’ex Bologna. Le alternative sono Nehuen Perez dell’Udinese e Solet del Salisburgo.

Ngonge

Il Napoli lavora su Theate e Mangala

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, Ngonge, Theate e Mangala, il Napoli vuole comporre il tris belga. Va avanti la trattativa con il Nottingham Forest per Orel Mangala, si tratta sull’ingaggio, la formula potrebbe essere la stessa di Traorè: prestito che diventa oneroso soltanto se il Napoli decide di non esercitare il diritto di riscatto. Un po’ di sostanza in più in mezzo al campo in attesa di Anguissa.

