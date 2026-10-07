Dopo due mesi di feroci battaglie in mezz’ora si è celebrato un passaggio che in altri contesti lavorativi sarebbe a dir poco inedito

Ultime notizie Serie A - Si è tenuta ieri mattina, alle 13, al Foro Italico a Roma la 1177ª riunione della Giunta Nazionale CONI. Il Presidente Buonfiglio ha proposto alla Giunta il Commissariamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio nella persona di Giovanni Malagò, affinché si proceda a celebrare nuove elezioni entro e non oltre il 31 gennaio 2027. Non avendo altro da deliberare, la Giunta ha concluso i propri lavori alle ore 13.15. Ne parla il Corriere della Sera:

"Dopo due mesi di feroci battaglie, colpi bassi e attacchi personali, in mezz’ora si è celebrato un passaggio dal ruolo di capo politico a quello di commissario straordinario che in altri contesti lavorativi sarebbe a dir poco inedito ma che a tutti a Palazzo H e via Allegri è sembrata l’unica soluzione per uscire da un’impasse pericolosissima. Per ottenere il massimo consenso, Buonfiglio non ha esercitato il diritto di veto per conflitto di interessi: tranne Malagò, hanno votato tutti"