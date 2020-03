Super donazione De Laurentiis al Cotugno di Ascierto: compra attrezzature, ventilatori polmonari, caschi e tubi!

Coronavirus Napoli - "È doveroso da parte mia un ringraziamento al presidente Aurelio De Laurentiis, per il supporto e la solidarietà dimostrata agli ospedali Pascale e Cotugno in questo momento di grande difficoltà. Ci resta molto da fare ma insieme possiamo farcela, grazie alla ricerca si vince sempre", così il il dottore Paolo Ascierto su Facebook ha sottolineato l’impegno della Ssc Napoli. Ma spunta un grande gesto di solidarietà 'nascosto' del produttore cinematografico.

Ecco cosa scrive il Corriere del Mezzogiorno sulla donazione del patron azzurro all'Ospedale Cotugno

De Laurentiis non si è limitato alla semplice donazione ma, dopo un confronto con il Ascierto, ha destinato il suo impegno all’acquisto delle attrezzature necessarie per allestire nuovi posti letto in terapia intensiva e sub-intensiva: ventilatori polmonari, caschi cpap e tubi endotracheali.