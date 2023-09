Donadoni: "Bruscolotti l'avversario più fastidioso. Mi diceva: se superi la linea di centrocampo ti spacco una gamba"

Roberto Donadoni ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Il compagno più forte e l’avversario più fastidioso?

"«Van Basten il top. Di botte ne ho prese tante... Beppe Baresi, Conte, Vierchowod. E Bruscolotti: mi diceva “se superi la linea di centrocampo ti spacco una gamba”".

I presidenti cui è più legato?

"Berlusconi, esempio professionale e umano. E Spinelli: a Livorno ci fu qualche incomprensione, tutto appianato negli anni. Ogni tanto mi chiama: “Io non capisco, come fa uno bravo come lei a essere senza squadra?”".