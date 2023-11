Domenica speciale per Garcia: il francese torna a Napoli per...la cresima

Una domenica speciale per Rudi Garcia, l’ex allenatore del Napoli era in città per ricevere il sacramento della cresima. Ne parla Il Mattino.

Garcia torna a Napoli per...la cresima

È avvenuto nella mattinata di ieri, quando il francese si è cresimato nella chiesa del Redentore al Corso Vittorio Emanuele durante la consueta messa domenicale:

"Fin dal suo arrivo in città, Garcia ha iniziato a frequentare la parrocchia di Chiaia e il corso per la cresima, sacramento propedeutico al matrimonio del quale sarà protagonista con la compagna Francesca Brienza. C’erano anche lei, la loro figlia appena nata e la sorella di Francesca Brienza che è stata la madrina di Garcia in occasione della cresima"

