Domenica è l'ultima partita di Osimhen in azzurro, ma altri otto hanno il futuro in dubbio

Ultime notizie SSC Napoli - L’ultima al Maradona e non soltanto perché la sfida con il Lecce chiude il campionato, ma anche per l’addio sicuro di alcuni calciatori. Società, squadra ed ambiente sembrano già guardare alla prossima stagione, come racconta il Corriere del Mezzogiorno.

Napoli addio, chi va via

Domenica contro il Lecce sarà l'ultima partita per diversi calciatori del Napoli:

"Sarà l’ultima al Maradona per un protagonista dello scudetto: Victor Osimhen difficilmente sarà in campo. Sono tanti che potrebbero essere al passo d’addio: sono certi di lasciare per scadenza o fine prestito anche Demme, Gollini, Traoré e Dendoncker, ma tanti elementi della squadra tricolore, come Meret, Mario Rui, passando per Juan Jesus fino a Simeone, per varie situazioni ed esigenze potrebbero esserlo"

