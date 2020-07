"Dobbiamo svegliarci altrimenti facciamo il solletico al Barcellona: il Sassuolo può fare al caso nostro", niente processi alla squadra: la reazione di Gattuso nel post-Parma

Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive: "Alle concause si può ancora porre rimedio, nei 15 giorni che mancano alla sfida contro il Barcellona dell’ 8 agosto. « Così non va, stiamo arrancando e dobbiamo darci subito una svegliata: altrimenti finisce che agli spagnoli facciamo il solletico... » , ha infatti cambiato registro Gattuso, dopo essersi lamentato a caldo per i soliti errori arbitrali. « Il Sassuolo può fare al caso nostro, in questo senso: il suo modo di stare in campo è simile a quello dei catalani», ha infatti voltato subito pagina il tecnico calabrese, provando a stimolare con le buone maniere i suoi giocatori, alla ripresa di ieri. Non c’è del resto bisogno di processi e tanto meno di un richiamo all’unità, visto che l’impegno non è mancato nemmeno contro il Parma. Gli azzurri devono piuttosto ritrovare la brillantezza e la concentrazione smarrite nelle ultime settimane. Pane per i denti di Gattuso, che ha dimostrato le sue capacità persuasive nello spogliatoio".