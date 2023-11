Djuricic: "Scudetto? il Napoli non si ripeterà, ha perso tanto. Se lo giocheranno tre squadre"

Calcio Napoli - Filip Djuricic ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport:

Chi vince lo scudetto?

"Il Napoli ha perso tanto e non si ripeterà. Vedo tre squadre in grado di conquistare il campionato: Inter, Milan e Juve. Una di loro mi ha colpito in particolare…"

Quale?

"La Juventus. Sta facendo molto meglio di quanto mi aspettassi. I bianconeri hanno una forte identità, sono solidi dietro e stanno crescendo sul piano del gioco. Col Verona hanno fatto una bella gara. In più puntano tanto sui giovani. Hanno fame e cattiveria agonistica come si è visto nel successo sul Milan. Sono sulla strada giusta per tornare a vincere".