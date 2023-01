Scontri ultras, stop trasferte per romanisti e napoletani può durare tutto il campionato! Novità su lista partite a rischio

Ultime notizie. Proseguono le indagini dopo gli scontri avvenuti vicino Arezzo tra tifosi del Napoli e della Roma ed a breve sono attesi anche i primi provvedimenti da parte delle autorità sulla questione Daspo e divieto di trasferta.

Ecco quanto riportato da Il Mattino sul sempre più probabile divieto di trasferta per tifosi di Napoli e Roma dopo gli scontri ultras della scorsa domenica:

All’orizzonte si intravede una decisione decisamente più drastica, ovvero il divieto di trasferta per la tifoseria del Napoli e della Roma, probabilmente fino alla conclusione del campionato. I due team saranno probabilmente i primi a essere sanzionati, visti i fatti recenti e gli scontri avvenuti sull’autostrada A1 domenica scorsa.

Durante la riunione di ieri, infatti, l’Osservatorio, presieduto da Paolo Cortis, ha inviato una lista di partite con un alto indice di rischio al Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, e questa mattina si svolgerà un incontro proprio per prendere le decisioni più delicate. Altre decisioni riguardano i «profili di rischio» di Juve-Atalanta del 22 gennaio, ed è stato deciso che la vendita dei biglietti per i tifosi ospiti potrà avvenire solo per i residenti in provincia di Bergamo che hanno aderito ai programmi di fidelizzazione della società, e che ci sarà l’impiego di un adeguato numero di steward e il rafforzamento dei servizi di controllo, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio. Divieto di trasferte, dunque, per ora in stand-by.