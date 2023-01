Scontri tifosi, CorSport: al Viminale si teme che lo stop alle trasferte sia una misura impopolare

Ultime notizie. Mercoledì sera si era riunito l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, che aveva rinviato la decisione sugli scontri di domenica sull’autostrada A1 al Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive. Ma il Casms non ha preso decisioni sul tema. Certo è che il ministro dell’Interno è intenzionato a prendere un provvedimento forte, che tra l’altro ha promesso pubblicamente.

In merito al possibile divieto di trasferta per tifosi di Napoli e Roma, il Corriere dello Sport scrive:

“Più di qualcuno, al Viminale, avrebbe inoltre sussurrato al ministro che si corre il rischio di adottare un decreto che colpisce gli stadi pur essendo la conseguenza di episodi accaduti in un autogrill: l’etichetta di impopolarità potrebbe essere dietro l’angolo e diventare anche uno strumento politico. Senza considerare che i tifosi, da anni, scelgono come ‘ring’ per gli scontri luoghi lontani dagli impianti, solitamente più presieduti dalle forze dell’ordine. Bisogna anche scongiurare il rischio di eventuali impugnazioni che si rivelerebbero un boomerang”.