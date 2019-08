Divieto ai nati e residenti in Campania Juve-Napoli, il Questore di Torino: "Decisione razzista, non parliamo con le società per email"

Roberto De Matteis, Questore di Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Repubblica sul divieto fatto ai nati e residenti in Campania per Juve-Napoli. "Una misura dubbia e discriminatoria che potrebbe avere anche un valore razzista Noi non parliamo con la società per email o telefonate, ma negli organi preposti che sono il Gruppo operativo per la sicurezza e l’Osservatorio per le manifestazioni sportive, che su quella partita non si sono ancora espresse e comunque non avrebbero mai avallato un provvedimento di quel tipo"