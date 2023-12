Disfatta totale per il Napoli, Tuttosport: 6° gol di testa subito, lo scorso anno furono sette in tutto! Crollano le certezze

Ultime notizie Napoli - Peggio di quanto si potesse temere. Il Napoli naufraga nel turnover e il Frosinone ne approfitta per passare ai quarti di Coppa Italia, passeggiando sulle macerie di una squadra sbriciolata con 4 gol dai ciociari. Ne parla Tuttosport.

Disfatta totale per il Napoli

