Disastro Juventus, Gazzetta: Pirlo rischia dopo il Napoli? Non si esclude nemmeno il clamoroso cambio di allenatore

Ultime Serie A - Andrea Pirlo ha preso il timone della Juventus da otto mesi e da allora è stato un gran mal di mare. Da dieci giorni, poi, onde altissime: la sconfitta col Benevento ha cambiato il cielo sulla squadra e da allora piove, piove, piove. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Torino-Juve non è mai stato così delicato, negli ultimi anni. La Juventus ragiona sulla zona Champions. Il quarto posto è fondamentale per il bilancio e per il progetto sportivo. Un conto è accertare il fallimento nell’attacco deciso alla Champions, un altro è pensare a una Juve in Europa League. Per questo le due partite dei prossimi cinque giorni, contro Torino e Napoli, per Pirlo sono fondamentali. La società lo ha confermato a tutti i livelli, ma è evidente a tutti che altri due passi falsi porterebbero la Juve sulle sabbie mobili, dietro Atalanta e Napoli. In quel caso, nulla si potrebbe escludere, nemmeno il clamoroso cambio di allenatore in corsa"